بمشاركة 10 فرق اجنبية اصفهان تستضيف كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017 تنطلق النسخة الرابعة من كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017 في مدينة اصفهان 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري بمشاركة 10 فرق اجنبية.