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|رقم الخبر: 208889
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
|الوقت: 10:40
|الاقسام: رياضة
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بمشاركة 10 فرق اجنبية
اصفهان تستضيف كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017
تنطلق النسخة الرابعة من كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017 في مدينة اصفهان 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري بمشاركة 10 فرق اجنبية.
وتشارک فی البطولة التی تقام على مدى یومین بمجموعة "نقش جهان اصفهان" الریاضیة، أندیة من روسیا وترکیا والمجر وأرمینیا ورومانیا واوکرانیا وقرغیزیا وطاجیکستان والیونان.
فیما تخوض ایران المنافسات باربعة فریق وهی: "بیمه رازی" و"سینا صنعت ایذه" و"شهداء مدافع حرم قم" وفریق هیئة اصفهان للمصارعة.
یذکر أن فریق "سینا صنعت ایذه" بطل النسخة الثالثة لکأس العالم للاندیة 2016 التی اقیمت فی المجر.
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