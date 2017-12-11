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رقم الخبر: 208889 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 10:40 الاقسام: رياضة  
اصفهان تستضيف كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017
بمشاركة 10 فرق اجنبية

اصفهان تستضيف كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017

تنطلق النسخة الرابعة من كأس أندية العالم للمصارعة الرومانية 2017 في مدينة اصفهان 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري بمشاركة 10 فرق اجنبية.

وتشارک فی البطولة التی تقام على مدى یومین بمجموعة "نقش جهان اصفهان" الریاضیة، أندیة من روسیا وترکیا والمجر وأرمینیا ورومانیا واوکرانیا وقرغیزیا وطاجیکستان والیونان.

فیما تخوض ایران المنافسات باربعة فریق وهی: "بیمه رازی" و"سینا صنعت ایذه" و"شهداء مدافع حرم قم" وفریق هیئة اصفهان للمصارعة.

یذکر أن فریق "سینا صنعت ایذه" بطل النسخة الثالثة لکأس العالم للاندیة 2016 التی اقیمت فی المجر.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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