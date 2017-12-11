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|رقم الخبر: 208888
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
|الوقت: 10:40
|الاقسام: رياضة
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في وزن 94 كغم
الرباع الايراني مرادي يتصدر التصنيف العالمي 2017
أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن تصنيف الرباعين في عام 2017، حيث تبوأ الرباع سهراب مرادي صدارة فئة 94 كغم.
وحلّ الرباع الایراني علي هاشمي بالمرکز الثاني بتصنیف فئة 105 کغم، فیما تبوأ مواطنیه الرباعان سعید علي حسیني وبهداد سلیمي المرکزین الثاني والثالث على التوالی بتصنیف فئة الوزن فوق الثقیل + 105 كغم.
یذکر أن الرباع سهراب مرادي توج ببطولة العالم لرفع الاثقال في لوس انجليس بامیرکا الاسبوع الماضي، محطما الرقم القیاسي العالمي فی النتر والمجموع بمنافسات 94 کغم.
وتمکن مرادی من رفع 184 کغم فی رفعة الخطف و233 کغم فی رفعة النتر متقلدا 3 ذهبیات فی الخطف والنتر والمجموع 417 کغم .
کما توج المنتخب الوطني الایراني لرفع الاثقال للمرة الاولى في تاریخه ببطولة العالم التي جرت منافساتها في آناهایم بلوس انجليس في امیرکا.
وحصدت ایران 5 میدالیات ذهبیة و4 فضیات و5 برونزیات لتتوج ببطولة العالم لرفع الاثقال 2017 بحصولها علی 509 نقاط.
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