في وزن 94 كغم الرباع الايراني مرادي يتصدر التصنيف العالمي 2017 أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن تصنيف الرباعين في عام 2017، حيث تبوأ الرباع سهراب مرادي صدارة فئة 94 كغم.