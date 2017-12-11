  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208888 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 10:40 الاقسام: رياضة  
الرباع الايراني مرادي يتصدر التصنيف العالمي 2017
في وزن 94 كغم

الرباع الايراني مرادي يتصدر التصنيف العالمي 2017

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن تصنيف الرباعين في عام 2017، حيث تبوأ الرباع سهراب مرادي صدارة فئة 94 كغم.

وحلّ الرباع الایراني علي هاشمي بالمرکز الثاني بتصنیف فئة 105 کغم، فیما تبوأ مواطنیه الرباعان سعید علي حسیني وبهداد سلیمي المرکزین الثاني والثالث على التوالی بتصنیف فئة الوزن فوق الثقیل + 105  كغم.

یذکر أن الرباع سهراب مرادي توج ببطولة العالم لرفع الاثقال في لوس انجليس بامیرکا الاسبوع الماضي، محطما الرقم القیاسي العالمي فی النتر والمجموع بمنافسات 94 کغم.

وتمکن مرادی من رفع 184 کغم فی رفعة الخطف و233 کغم فی رفعة النتر متقلدا  3 ذهبیات فی الخطف والنتر والمجموع 417 کغم .

کما توج المنتخب الوطني الایراني لرفع الاثقال للمرة الاولى في تاریخه ببطولة العالم التي جرت منافساتها في آناهایم بلوس انجليس في امیرکا.

وحصدت ایران 5 میدالیات ذهبیة و4 فضیات و5 برونزیات لتتوج ببطولة العالم لرفع الاثقال 2017 بحصولها علی 509 نقاط.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0655 sec