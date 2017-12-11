أعلن قائم مقام مدينة ازنا بمحافظة لرستان محمد محمدي نجاد بان جهود فرق الاغاثة والانقاذ متواصلة للعثور على العضو التاسع والاخير في فريق متسلقي جبال تم العثور على جثث 8 منهم لغاية الان بعد انهيارات ثلجية في سلسلة جبال اشترانكوه في هذه المحافظة الواقعة غرب ايران.

وقال محمدی نجاد فی تصریح للصحفیین الاحد، ان فریق متسلقي الجبال هذا جاء من مدینة مشهد (شرق ایران) الى منطقة ازنا بهدف تسلق اعلى قمة في سلسلة جبال اشترانکوه واتصلوا بعدد من متسلقی الجبال فی ازنا لتولي عملیة ارشادهم نحو القمة الا ان هؤلاء نصحوهم بعدم القیام بهذه العملیة نظرا لسوء الاحوال الجویة.

واضاف ان الفریق اتصل بعد ذلک بمتسلقین من الیکودرز حیث تولى احدهم عملیة الارشاد ونجحوا بالفعل في تسلق القمة ولکن في طریق عودتهم تعرضوا لانهیارات کتل ثلجیة.

وقال انه وبعد الاطلاع على الحادث وجهت فرق الاغاثة والانقاذ مروحیتین الى المنطقة وبعد یومین من البحث تم العثور على جثث 8 من الفریق.

واکد بان کل الجهود مبذولة فی الوقت الحاضر للعثور على العضو التاسع والاخیر فی فریق متسلقي الجبال.