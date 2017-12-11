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رقم الخبر: 208886 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 10:40 الاقسام: رياضة  
المصارع كريمي يعرب عن تقديره للاهتمام الذي لقيه من لدن قائد الثورة
آملاً ان يتمكن في رد الجميل ازاء هذه المحبة

المصارع كريمي يعرب عن تقديره للاهتمام الذي لقيه من لدن قائد الثورة

اعرب عضو الفريق الوطني الايراني للمصارعة الحرة "علي رضا كريمي" عن تقديره للاهتمام الخاص الذي لقيه من لدن قائد الثورة الاسلامية.

وقال کریمي: انني سعید جدا حیث استطعت لقاء قائد الثورة آیة الله الخامنئي وان اکون محل تقدیر من قبل سماحته.

واضاف: آمل ان اتمکن في المسابقات الهامة القادمة في الحصول على نتائج جیدة للمصارعة الایرانیة وان  ارد الجمیل ازاء هذه المحبة.

وکان قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي قد استقبل الاحد المصارع الایراني البطل علي رضا کریمي واسرته، مثمنا موقفه في عدم مواجهة مصارع اسرائیلي في منافسات بطولة العالم، معتبرا موقف هذا المصارع الشاب بانه یبعث على العزة والفخر.

یذکر انه خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما والتي اقیمت في بولندا قبل اسبوعین، تعمد کریمي الخسارة امام منافسه من بیلاروسیا لتجنب مواجهة مصارع اسرائیلی فی المباراة النهائیة لوزن 86 کغم، لیفقد فرصة نیل المیدالیة الذهبیة ویکتفي بالمرکز الثالث والمیدالیة البرونزیة.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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