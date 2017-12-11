اعرب عضو الفريق الوطني الايراني للمصارعة الحرة "علي رضا كريمي" عن تقديره للاهتمام الخاص الذي لقيه من لدن قائد الثورة الاسلامية.

آملاً ان يتمكن في رد الجميل ازاء هذه المحبة

وقال کریمي: انني سعید جدا حیث استطعت لقاء قائد الثورة آیة الله الخامنئي وان اکون محل تقدیر من قبل سماحته.

واضاف: آمل ان اتمکن في المسابقات الهامة القادمة في الحصول على نتائج جیدة للمصارعة الایرانیة وان ارد الجمیل ازاء هذه المحبة.

وکان قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي قد استقبل الاحد المصارع الایراني البطل علي رضا کریمي واسرته، مثمنا موقفه في عدم مواجهة مصارع اسرائیلي في منافسات بطولة العالم، معتبرا موقف هذا المصارع الشاب بانه یبعث على العزة والفخر.

یذکر انه خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما والتي اقیمت في بولندا قبل اسبوعین، تعمد کریمي الخسارة امام منافسه من بیلاروسیا لتجنب مواجهة مصارع اسرائیلی فی المباراة النهائیة لوزن 86 کغم، لیفقد فرصة نیل المیدالیة الذهبیة ویکتفي بالمرکز الثالث والمیدالیة البرونزیة.