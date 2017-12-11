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رقم الخبر: 208885 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: عربيات  
الجيش الليبي: انتقال عناصر من داعش في سوريا والعراق إلى بلدنا

الجيش الليبي: انتقال عناصر من داعش في سوريا والعراق إلى بلدنا

حذر الناطق الرسمي للجيش الليبي من استمرار وجود جيوب لداعش والقاعدة في ليبيا، مشيرا إلى تقارير استخباراتية تؤكد انتقال عناصر من داعش بسوريا والعراق إلى ليبيا بمساعدة دول أجنبية.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي عن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري قوله في تصريح تلفزيوني أن هناك "تقارير استخباراتية تؤكد انتقال عناصر من داعش في سوريا والعراق إلى ليبيا بمساعدة استخبارات دول أجنبية، وبالتالي المهمة ما تزال كبيرة وخطيرة جدا .. سنساهم بتأمين المنطقة بالكامل من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات".

وأوضح المسماري أن "خطوة توحيد المؤسسة العسكرية وتفعيلها، تقتضي مساعدة المجتمع الدولي والعربي، لدعم الحرب على الإرهاب ودواعش المال العام والعصابات الإجرامية الدولية".

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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