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رقم الخبر: 208884 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: عربيات  
برلماني أردني: سفارتا البحرين والسعوديّة تطلبان من رعاياهما الابتعاد عن المظاهرات المندّدة بقرار ترامب
تحطم طائرة لسلاح الجو الملكي

برلماني أردني: سفارتا البحرين والسعوديّة تطلبان من رعاياهما الابتعاد عن المظاهرات المندّدة بقرار ترامب

طالب البرلماني الأردني البارز خليل عطية سفارتي النظامين البحرينيّ والسعوديّ في بلاده بسحب تحذير علنيّ لرعاياهما بالابتعاد عن المظاهرات التي تعمّ الأردن تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بإعلان القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيونيّ الغاصب.

وعبّر عطیة في تغریدة له عن أسفه لصدور مثل هذا التحذیر غیر المبرّر، واصفًا إیّاه بأنّه تحذیر «سلبي وسیّئ» ولا بدّ من التراجع عنه إذ إنّه تحذیر غیر موفّق وغیر مقبول.

وکانت السفارتان البحرینیّة والسعودیّة في الأردن قد طلبتا من المواطنین البحرینیّین والسعودیّین الابتعاد عن مواقع الإحتجاج في الشارع الأردنيّ.

من جانب آخر أعلن الجيش الأردني في بيان، الأحد، تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت في طلعة تدريبية إثر خلل فني ونجاة طاقمها المؤلف من طيار ومتدرب.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله أنه "في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع" كروب" إلى خلل أدى إلى سقوطها في منطقة بليلا محافظة جرش" حوالي 50 كلم شمال عمان.

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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