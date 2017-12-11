إطلاق صاروخ "زلزال2" على تجمعات الغزاة في عسيلان شبوة ومصرع عدد منهم

تجري قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي اليمني اجتماعات واتصالات بهدف تشكيل قيادة عامة جديدة، حيث يجري ترشيح صادق ابو راس نائب الامين العام كرئيس للحزب.

واكد كوادر حزب المؤتمر انه وعلى الرغم مما حصل من احداث الا انه ليس امام حزب المؤتمر سوى ابقاء التحالف مع حركة انصار الله، والمضي في جبهة واحدة للتصدي للعدوان السعودي.

كما اكد التنظيم العسكري للحزب على وجوب بقاء افراد التنظيم في المؤسسات العسكرية والمواقع القتالية الى جانب المقاتلين من بقية ابناء الشعب اليمني.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون فجر الأحد إثر استهداف تجمعاتهم بصاروخ "زلزال2" بمحافظة شبوة.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة منهم.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية كبدوا الغزاة خسائر فادحة طوال الأيام الماضية على طول خطوط المواجهة في جبهات بيحان وعسيلان بشبوة.

هذا وقصفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية مساء السبت، مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته على طول الجبهات الحدودية في جيزان ونجران وعسير. ففي جيزان أفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مدرسة المروة وجبل قيس، وحققت اصابات مباشرة. وفي نجران استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء.

أما في عسير فقد استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابتي الزج والهنجر وحققت اصابات مباشرة. الى ذلك شن طيران العدوان 7 غارات على مواقع متفرقة في الشرفة بنجران و شن 4 غارات على موقع مجازة بقطاع عسير.

يذكر أن عددا من الجنود السعوديين قتلوا وجرح آخرون الجمعة، في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم في عدة مواقع سعودية على طول جبهات الحدود.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان فجر الأحد إثر انفجار عبوتين ناسفتين في مديرية الصلو بتعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تفجير عبوتين ناسفتين في دورية راجلة لمرتزقة العدوان أثناء محاولة تسلل لهم باتجاه مواقع للجيش واللجان في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وكان عدد من الغزاة قتلوا وتم تدمير عتاد عسكري كبير لهم السبت في منطقة يختل شمال المخا في الساحل الغربي للبلاد.

كما أكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً مكثفا على تجمعات مرتزقة العدوان في جمارك الطوال المحادة لمنفذ حرض كما قصفت تجمعاتهم شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.