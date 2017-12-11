أعلنت جامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في بيانها الختامي عن رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل"، معتبرة القرار خرقاً خطيراً للقانون الدولي.

ودان البيان الختامي للاجتماع الذي عقد الأحد قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، معتبراً أن القرار "يقوّض جهود تحقيق السلام ويعمّق التوتر، ويفجّر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى".

وطالب البيان الولايات المتحدة "بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام" إسرائيل" تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها اللاشرعي واللاقانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من حزيران/ يونيو1967".

من جهة اخرى دعا جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس الشريف عاصمة الكيان الصهيوني، دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة، لمنعها من نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشريف.

وقال باسيل، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة: انه يجب إتخاذ إجراءات ضد القرار الأمريكي (بدءاً من الإجراءات الدبلوماسية مروراً بالتدابير السياسية وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية والمالية). ودعا باسيل الدول العربية إلى مصالحة عربية-عربية لاستعادة الأمة العربية لذاتها، وقال: (أنا هنا أقف أمامكم وأدعوكم لمصالحة عربية-عربية سبيلاً وحيداً لخلاص هذه الأمة واستعادة لذاتها، وأن ندعو من أجل ذلك إلى قمة عربية طارئة عنوانها القدس.. الويل لنا إذا خرجنا اليوم بتخاذل، إما الثورة وإما الموت لأمة نائمة).