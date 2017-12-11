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رقم الخبر: 208877 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني: حصار قطر جائر ولا أخلاقي

السفير الإيراني: حصار قطر جائر ولا أخلاقي

وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، محمد علي سبحاني نيا، الحصار المفروض على دولة قطر بأنه «جائر ولا إنساني ولا أخلاقي وليس له أيّ مبررات أو مسوّغات قانونية».. مشيداً بـ (القيادة الحكيمة) لدولة قطر وإدارتها للأزمة وتصرفاتها العقلانية واتسامها بالاتزان والحكمة والأخلاق في التعامل مع الأزمة.
وأشاد سبحاني نيا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين بلاده ودولة قطر، واصفاً إياها بالعلاقات العريقة والقديمة والتاريخية لما يوجد بين البلدين من قواسم مشتركة كثيرة مبنية على أواصر ووشائج الأُخوّة والمودّة وحسن الجوار والاحترام المتبادل على طول التاريخ.
وقدّم السفير الايراني التهنئة لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني للبلاد. متمنياً لهذا البلد الكريم وشعبه النبيل والمضياف مزيداً من التقدّم والازدهار والرفعة والرفاهية.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تزداد كلّ يوم قوّةً وإشراقاً ومتانةً ونموّاً، وهذا يدلّ على الإرادة والعزم الراسخ لقيادتي البلدين الجارين والشقيقين في المضيّ قدماً من أجل تعزيز التعاون المشترك وتوسيعه في جميع المجالات وعلى كافة الصعد والمستويات.
كما أضاف: إن الحكمة القطرية التي تدار بها الأزمة قد أدّت إلى إفشال المخطط المبيّت الذي كان يستهدف الهيمنة على القرار القطري، ونجحت دولة قطر في مواجهة هذا الحصار وتجاوزت الأزمة رغم كلّ الصعوبات.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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