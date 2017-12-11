اعتبر الرئيس الإيراني، الأحد، قرار ترامب الخاطئ بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بأنه كان بمثابة صب للبنزين على النار في المنطقة، مضيفاً: إن الحوار بين لندن وطهران من شأنه أن يؤدي الى مزيد من الاستقرار الاقليمي.

ولدى استقباله وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أشار حسن روحاني الى ضرورة تنمية العلاقات الودية المتوازنة بين ايران وبريطانيا في إطار توفير المصالح المشتركة وضمانها، وقال: إن العلاقات بين البلدين وعبر أجواء ما بعد الإتفاق النووي، لم تكن تتناسب مع الطاقات المتاحة للتعاون، وخلال اللقاء، قال روحاني ان التعاون بين ايران و(5+1) أدى في خطوة كبرى الى الإتفاق النووي الدولي القيّم، وصرح: علينا ان نثبت إرادتنا وعزمنا بشكل عملي على الاستفادة من اجواء ما بعد الإتفاق النووي بغية التنمية الشاملة للعلاقات والتعاون، لنشهد نتائج الإتفاق.

ولفت الرئيس الايراني الى ضرورة تطوير العلاقات والتعاون المصرفي بين ايران وبريطانيا في إطار تنفيذ الإتفاق النووي، مضيفاً: إن تنفيذ الإتفاق النووي وصيانته يحظى بالأهمية، ونعتقد انه ينبغي ان يتمكن الجميع وخاصة الشعب الإيراني من الاستفادة من منافع الإتفاق.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصدد إرساء السلام والاستقرار المستدام، وإنهاء الحرب وإراقة الدماء واقتلاع جذور الإرهاب في المنطقة، قائلا: إن الحوار بين لندن وطهران من شأنه أن يؤدي الى التعاون لمزيد من الاستقرار في المنطقة.

وتابع: من الواضح اليوم بشكل جيد أن ايران ومن خلال أداء دورها البنّاء ساهمت في إنقاذ بلدين من الدمار والإرهاب، ولا يمكن لأي أحد ان يشك في إجراءات ايران الإيجابية في المنطقة.

وأكمل: إن ظروف المنطقة هي بنحو لا ينبغي تأجيج نارها، والقرار الأخير للرئيس الاميركي في نقل السفارة الاميركية الى القدس الشريف، قرار خاطئ، وكان بمثابة صب البنزين على النار في المنطقة.

ولابد من بذل المزيد من الجهود من اجل الوصول الى النقطة المطلوبة في العلاقات والتعاون الثنائي.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني خلال اللقاء، ان فرصا جيدة توفرت بفضل الإتفاق النووي لتنمية العلاقات والتعاون بين ايران وبريطانيا، مضيفا: اننا عازمون على تطوير العلاقات الشاملة بين طهران ولندن في مختلف القطاعات.

وأكد بوريس جونسون ان الإتفاق النووي إتفاق ايجابي ولابد ان يستمر، وينبغي ان يتمكن الشعب الإيراني من الاستفادة من منافعه الاقتصادية، وصرح: هنالك فرص تجارية واقتصادية جيدة للغاية في ايران، ونحن نرغب بأن تتمكن الشركات البريطانية من المشاركة في مشاريع الاستثمار في ايران.

وأردف جونسون: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بإجراءات ايجابية في مسار محاربة الارهاب وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا: إن بريطانيا لا ترى قرار الرئيس الاميركي في نقل سفارة بلاده الى القدس، قرارا مناسبا.