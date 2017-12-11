أنقذت طوافة تابعة لبحرية الجيش الإيراني بحّارا من الجنسية الهندية بينما كان قاربه يواجه خطر الغرق.

وأنقذت طوافة تابعة لبحرية الجيش الإيراني بحّارا هنديّا من الموت المحتّم بعدما كان قاربه يواجه خطر الغرق قرب جزيرة "فارسي" شمال الخليج الفارسي.

وفي هذا السياق قال الكابتين البحري "بابك أميني" أن قارب لنقل البضائع كان يبحر بالقرب من جزيرة فارسي في شمال الخليج الفارسي إلى أن هذا القارب واجه مخاطر جدّية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.

وأضاف: تلقت بحرية الجيش الإيراني نداء استغاثة من البحار، وأرسلت طوافة من قاعدة بوشهر (جنوب) البحرية الى مكان الحادث حيث تم انقاذ البحار الهندي الذي كان قد أصيب بجراح كبيرة جرّاء تلاطم امواج البحر.

ولفت الكابتن أميني إلى انّه تم نقل البحار الهندي الى مستشفى بوشهر لتلقّي العلاج اللازم.