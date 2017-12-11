اكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي العميد "اسكندر مومني" ان حنكة قائد الثورة وقيادة اللواء قاسم سليماني قد افشلت مؤامرات الاعداء لايجاد شرخ في جبهة المقاومة، وان صراخ اميركا والكيان الصهيوني ناجم عن هذه الاخفاقات.

واشار العميد مؤمني الى انتصارات جبهة المقاومة، قائلا: ان جبهة اميركا والصهاينة وآل سعود المشؤومة حاولت من خلال احتلال سوريا والعراق ايجاد شرخ في جبهة المقاومة، لكن مع بث روح الشهادة وحكمة وحنكة قائد الثورة فقد تم احباط جميع مخططاتهم.

واوضح نائب قائد الشرطة الايرانية ان صراخ اميركا والصهاينة في الوقت الحاضر ناجم عن اخفاقاتهم، مضيفا: ان اعداء الاسلام بذلوا قصارى جهدهم على الاصعدة السياسية والاقتصادية والميدانية، وحاولوا بكل وسيلة ايجاد شرخ في جبهة المقاومة، لكن بحنكة القائد الحكيم وقيادة اللواء سليماني تم فضح مخططاتهم امام الملأ، وان جميع صراخات اميركا والكيان الصهيوني ناتجة عن هذه الهزائم.

واكد اللواء مؤمني ان ايران في الوقت الحاضر ستواصل طريقها بفضل تضحيات الشهداء وتكريس روح الشهادة والعزة.