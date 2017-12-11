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رقم الخبر: 208871 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
الوحدة والتآلف استراتيجية رئيسية في برامج وزارة الامن

الوحدة والتآلف استراتيجية رئيسية في برامج وزارة الامن

قال وزير الامن حجة الاسلام سيد محمود علوي إن الامن المستدام ينبع من الوحدة والتآلف بين الشعوب؛ مؤكدا أن استخدام الطاقات الوطنية بجانب حيوية المجتمع يعد بمثابة الاستراتيجية الرئيسية لبرامج هذه الوزارة.

وفي تصريح له يوم الاحد خلال اجتماع مجلس ادارة المحافظة المركزية (وسط)، اعتبر حجة الاسلام علوي ان الامن لا يتحقق من خلال الاحتقان وفي اجواء مغلقة؛ مؤكدا ان هذه الظروف لا تخدم مصلحة البلاد.

وصرح وزير الامن بأن منتسبي الوزارة وفي ظل هذه الظروف يواصلون مسؤولياتهم للدفاع عن امن واستقرار الامة الاسلامية. وفي معرض إشارته حول الفوضى الواسعة التي تعصف بالدول الاقليمية، قال حجة الاسلام علوي انه في ضوء هذه الظروف التي تسببت في استشهاد العديد من ابناء شعوب المنطقة بمن فيهم العراق وسوريا على ايدي الجماعات التكفيرية والارهابية، حيث مرّ البلدان بفلتان امني تام، فإن ايران وبفضل قواتها الامنية والعسكرية ودعم الشعب الايراني المتواجد في الساحة دوما، تعيش اكثر الظروف أمنا واستقرارا.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية شكّلت النقطة المركزية بالنسبة للارهابيين، لكن بفضل جهود مسؤولي المؤسسات الاستخبارية والامنية فقد تم افشال العشرات من التيارات الارهابية في انحاء البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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