اكدت امانة مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران ان قرار الرئيس الاميركي العنصري حول القدس لن يحدث أي تغيير في ارض فلسطين المقدسة والتي هي من حق الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.

وجاء في بيان امانة مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة الاولى للشعب الفلسطيني: ان الشعب الفلسطيني بانتفاضته في يوم 9 ديسمبر 1987 ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب للاراضي الفلسطينية المقدسة، قد اضاف صفحة ذهبية اخرى الى تاريخ نضاله المشروع والمليء بالمفاخر، ففي ذلك اليوم خرج جميع ابناء الشعب الفلسطيني بأيد خالية احتجاجا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المسلح حتى أخمص القدمين، ليصنع الانتفاضة الاولى والمعروفة بانتفاضة الحجارة.

ووصف البيان، اعلان ترامب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، خيانة اخرى على غرار وعد بلفور المشؤوم، واكد ان قرار الرئيس الاميركي لن يحدث أي تغيير في وضع القدس الشريف وارض فلسطين المقدسة التي هي حق للشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.

كما اشار البيان الى ان الكيان الصهيوني اللقيط الذي احتل هذه الارض المقدسة، سيزول بواسطة الانتفاضة الموحدة للشعب الفلسطيني والشعوب الاسلامية والاحرار، وان ذلك اليوم ليس ببعيد.

ممثل حركة حماس في طهران أكد من جانبه بأن قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الى القدس الشريف هو دفاع علني عن الكيان الصهيوني. وأضاف خالد القدومي: إن مراكز القرار الامريكية أجمعت على أن ترامب هو شخصيا يقوم بالعمل وهدفه إنهاء قضية فلسطين كدولة مستقلة.

من جانبه قال سادن روضة الامام الخميني (رض)، حجة الاسلام السيد حسن خميني أن نقل السفارة الامريكية الى بيت المقدس شكل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان، مضيفا أن ايران ستبادر وبكل قوة الى الدفاع الشامل عن تطلعات القدس الشريف.

وفي بيان له، استنكر اتحاد الاذاعات والتفلزيونات الاسلامية باسم المؤسسات الاعضاء فيه والاعلاميين العاملين في مؤسساته وأمانته العامة، القرار الامريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة امريكا إليها. وقد اعتبر الاتحاد القرار، عدوان سافر على الامة العربية والاسلامية، وحضارتها وثقافتها وتمدنها وعلى كافة المقدسات الاسلامية.