شدد الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب آية الله محسن اراكي على دور العلماء المحوري في تعزيز الوحدة بشكل عملي.

وعلى هامش إجتماعه بجمع من المفكرين الأفارقة قال آية الله آراكي إن بإمكان علماء العالم الإسلامي أن يتواصلوا فيما بينهم وأن يجسدوا الوحدة بشكل عملي.

وشدد على أهمية الوحدة بين جميع الفرق والمذاهب الإسلامية مشيراً الى ضرورة أن لا يسهم التنوع الفكري في تعميق الخلاف بين القوميات والمذاهب المختلفة وأن يتعايش الجميع بسلام ووئام.

ولفت الى المشتركات الكثيرة التي تجمع المسلمين فيما بينهم وتسهم في تحقيقهم للوحدة الإسلامية مشيراً الى الهجمات الواسعة التي يشنها الأعداء على العالم الإسلامي والتي تتطلب الأستفادة من الطاقات الشبابية الكبيرة التي يمتلكها العالم الإسلامي.

يذكر إن مؤتمر الوحدة الإسلامية إنطلق في نسخته الواحدة والثلاثين يوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر تحت شعار الوحدة ومتطلبات الحضارة الإسلامية الحديثة بمشاركة 500 شخصية إسلامية من الداخل والخارج برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام حسن روحاني في مقر مؤتمرات القمة الإسلامية في العاصمة طهران واختتم اعماله في السابع من الشهر نفسه.

وتم خلال المؤتمر تشكيل لجان مختصة تحت عنوان الوضع الراهن للعالم الإسلامي وسبل تفعيل الركائز الصانعة للثقافة والحضارة وميزات الحضارة الإسلامية الجديدة وفروقها مع الحضارة الغربية ومشاريع مجددي العالم الإسلامي بهدف بناء الحضارة الإسلامية ودور تعزيز الثقة بالذات لدى المسلمين والاتحادات القائمة على التقريب في بلورة الحضارة الإسلامية الحديثة والمساعي الحميدة والحضارة الإسلامية الحديثة بمثابة استراتيجية الوحدة الإسلامية.