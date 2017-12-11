صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإسقاط الوهم الأميركي، مستنكرا اعلان اميركا القدس عاصمة للكيان الصهيوني، الا انه وصفها بـ"رب ضارة نافعة".

وفي تصريح صحفي، تعليقا على الإعلان الاميركي القدس عاصمة للكيان الصهيوني، قال السفير محمد فتح علي: رب ضارة نافعة، فربما يؤدي هذا المشروع الأميركي الجديد إلى إيجاد حالة من اليقظة لدى الأطراف التي كانت تراهن على الدور الأميركي، فتعود إلى الحاضنة الإسلامية والقومية في مواجهة هذا المشروع.

وأضاف: في عز الخطر التكفيري الذي كان سائداً في المنطقة كانت إيران تشدد على أن البوصلة لا ينبغي أن تنحرف ولو قيد أنملة عن اتجاهها الصحيح ألا وهو فلسطين.

وتساءل فتح علي: لماذا يسمح الرئيس الأميركي لنفسه بالتجرؤ على اتخاذ هذا القرار الخطير في ظل هذه الظروف؟ وهل أن هذا القرار يأتي بعد الهزائم التي منيت بها المشاريع الأميركية في المنطقة؟ وهل هناك على مستوى الحكومات والأنظمة في المنطقة من هو مستعد لتلقف هذا المشروع الأميركي؟ معربا عن قلقه من ان يكون هذا الإجراء الأميركي مرتبطا ببعض المشاهد التي شهدتها المنطقة مؤخرا من هزيمة داعش في سوريا والعراق إلى فشل إستفتاء كردستان ومشروع تقسيم العراق، مرورا بالتطورات التي يشهدها اليمن، متسائلا: هل هي مبادرة شخصية من ترامب أم هي في حقيقتها قرار اتخذته المؤسسة الأميركية؟ وما هو تقييم أميركا لردود فعل الحكومات التي كانت تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟ على ان الإجابة عن هذه التساؤلات تشكل إطارا يتبين من خلاله السبب الذي حمل الرئيس الأميركي على اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالذات.

ورأى السفير الايراني ان الخيارات التي كانت متاحة أمام الكيان الصهيوني هي الحرب أو السلم أو المبادرة لإقتطاع مساحة مغصوبة من الأرض الفلسطينية ينشئ عليها كيانه، معتبرا ان الكيان الصهيوني يشعر بأنه مضطر لوضع خيار الحرب جانبا بسبب خيار الردع والقوة التي راكمتها المقاومة على مدى السنوات الماضية.

وتابع فتح علي: على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه المبادرة هي قرار شخصي من الرئيس الأميركي، لكن التمعن في تفاصيلها يبين أن هذا القرار يقف خلفه صناع القرار في أميركا في إطار الإستراتيجية الأميركية الساعية لحفظ أمن الكيان الصهيوني وهو ما اعتبره من الأوهام الأميركية، مضيفا: كما استطاعت المقاومة إفشال مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني السابقة فإن الشعب الفلسطيني من خلال مقاومته هو الذي يستطيع أن يثبت بطلان هذه المؤامرة الأميركية.

وأكمل: ان الأطراف الفلسطينية التي كانت تعتريها بعض الأوهام تيقنت بأن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تلعب دور الوسيط النزيه لإرساء السلام والمصالحة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، آملا أن يوحد هذا القرار الشعب الفلسطيني وأن يعيد بعض الأطراف الفلسطينية التي كانت قد أضاعت البوصلة في لحظة من اللحظات إلى جادة الصواب.

وشدد السفير الايراني لدى بيروت، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما منذ اللحظة الأولى لقيامها أن البوصلة الأساسية بالنسبة لها هي فلسطين، وان كل مشاريع الفتنة التي أوجدتها الولايات المتحدة الأميركية في هذه المنطقة من خلال إيجاد داعش وبقية المجموعات الإرهابية المتطرفة كانت ترمي إلى المحافظة على أمن الكيان الصهيوني وترسيخه.