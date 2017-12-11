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رقم الخبر: 208867 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: اقتصاد  
الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم إستقدام العمالة
بنسبة 5% إعتباراً من بداية 2018

الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم إستقدام العمالة

أعلنت الهيئة الإتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، الأحد، إنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة على رسوم استقدام الخدم والعمالة من الخارج، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون ثاني 2018.

وأوضحت الهيئة، في إفادة نشرتها صحيفة (الإمارات اليوم)، ان الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي. وأشارت الهيئة إلى أن الضريبة لا تطبق على رواتب الخدم والعمالة.

وفي ذات السياق، أضافت الهيئة انه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات، ما عدا الخدمات السيادية أو المعفاة، أو الخاضعة لنسبة صفر (دون توضيحها). وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وكانت وزارة المالية الإماراتية أكدت بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع 5 بالمائة في موعدها (مطلع 2018) من دون تأجيل، بحسب وكيل وزارة المالية يونس الخوري.

ومن المرجح أن تجني الإمارات مابين 10 و12 مليار درهم (7ر2 و2ر3 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.

 
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