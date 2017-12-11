وأوضح شريف أنيس، الأحد، ان رفع حجم التبادل التجاري البيني يمثل المحور الأول للتعاون بين البلدين، حيث ترغب سريلانكا بتوريد المواد الإنشائية والمشتقات النفطية من ايران. وأكد ان المحور الثاني يخص التعاون بمجال السياحة، والثالث فيتعلق بمناقشة تطوير الاستثمارات المباشرة بين الجانبين.