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|رقم الخبر: 208865
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017
|الوقت: 18:09
|الاقسام: اقتصاد
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سريلانكا تتطلع لشراء المشتقات النفطية من إيران
أكد السفير السريلانكي في طهران رغبة بلاده بشراء المشتقات النفطية من ايران.
وأوضح شريف أنيس، الأحد، ان رفع حجم التبادل التجاري البيني يمثل المحور الأول للتعاون بين البلدين، حيث ترغب سريلانكا بتوريد المواد الإنشائية والمشتقات النفطية من ايران. وأكد ان المحور الثاني يخص التعاون بمجال السياحة، والثالث فيتعلق بمناقشة تطوير الاستثمارات المباشرة بين الجانبين.
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