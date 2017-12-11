وكانت منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (ايدرو) وقعت، في السابق، مذكرة تعاون مع شركة النفط الوطنية الايرانية، لتقديم دراسة تطوير حقل سوسنكرد النفطي، حيث يأتي توقيع عقد التعاون مع الشركة النمساوية في هذا الإطار.

وأكد رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة (ايدرو)، منصور معظمي، ان العقد يشمل التجهيز والدعم الفني (MDP) لدراسة الحقل النفطي لمدة 6 شهور.

من جهة ثانية، أكد نصرالله زارعي، المدير التنفيذي لشركة ايرانيان لتطوير الصناعات النفطية والغازية، ان استقدام مستشار دولي معتبر جاء عبر طرح عطاء، حيث وقع الاختيار على شركة "HOT ENGINEERING" النمساوية صاحبة الخبرة والاختصاص والمكانة اللازمة، حيث انه وبعد تأييدها من قبل شركة النفط الوطنية، تم منح الشركة النمساوية الاستشارية المعلومات الفنية لاستكمال الدراسة واعتماد أساليب رفع الإنتاج.