وصف وزير المناجم والطاقة الصربي، الكساندر آنتيج، إيران بأنها من أهم مصادر النفط والغاز في العالم.

وخلال استقباله رئيس مؤسسة تنمية التجارة مجتبى خسروتاج يوم السبت، بحث وزير المناجم والطاقة الصربي التبادل العلمي والتقني وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجال الجيولوجي. وأشار إلى أن استهلاك صربيا للغاز يبلغ ملياري مترمكعب في السنة، ومع إنشاء محطة جديدة للغاز فان استهلاك البلاد للغاز سيبلغ خلال العام 2025 ثلاثة مليارات ونصف المليار مترمكعب في السنة، داعياً إيران إلى القيام بدور مهم في توفير الغاز للإستهلاك المحلي الصربي.

ولفت آنتيج إلى أن صربيا تتمتع بإحتياطات كبيرة في مجال الذهب والنحاس والزنك والرصاص والليثيوم، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في هذا المجال.

من جانبه، أشار خسروتاج إلى الاحتياطات الكبيرة التي تتمتع بها إيران على صعيد المناجم وتنوع المنتجات النفطية، مشيراً إلى الفرص الكثيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في مجال التنقيب عن المعادن وإستخراجها وإنتاج المواد المعدنية المختلفة.