بحثت لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق الانجازات التي تحققت في تطوير عتبة الامامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام في سامراء بحضور السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي.

وقدم المسؤولون في لجنة اعادة العتبات المقدسة، خلال الاجتماع، تقريرا عن اهم الانجازات التي تحققت في مشروع تطوير مرقدي الامامين العسكريين عليهما السلام في سامراء.

يشار الى أن ديوان الوقف الشيعي العراقي قد وافق على اقتراح إيران لتطوير ضريح الإمامين العسكريين عليهما السلام، كما تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل اللجنة الايرانية لاعادة الاعمار المقدسة في العراق وذلك بفضل رعاية أهل البيت وبركة دماء شهداء الدفاع عن مراقد اهل البيت عليهم السلام والقضاء على تنظيم داعش.

وبالنظر الى تأكيد قائد الثورة على ضرورة تطوير ضريح الامامين العسكريين عليهما السلام والحضور اللافت لمحبي الأئمة الاطهار في سامراء في المناسبات المختلفة كالزيارة الاربعينية فان لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسىة في العراق اعلنت منذ فترة طويلة عن استعدادها لوضع تصميم وتنفيذ مشروع تطوير هذا الضريح المقدس الى المسؤولين العراقيين وفي النهاية احرزت موافقة ديوان الوقف الشيعي في العراق.

وبناء على ذلك، فقد أدرج خبراء لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة، في المرحلة الأولى، وضع تصميم شامل لتطوير الضريح المقدس للإمامين العسكريين عليهما السلام على جدول اعمالهم.

وفي خطة التنمية هذه، سيتم بناء اماكن الزيارة والسكن والمنشآت الثقافية والإدارية وفقا للتصميم الداخلي للضريح.