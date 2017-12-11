بحث السفير الايراني في باكستان مهدي هنردوست، وحاكم المصرف المركزي في باكستان طارق باجوا، خلال لقائهما يوم السبت، عملية إقامة العلاقات المصرفية بين البلدين.

وشرح السفير هنردوست، خلال اللقاء، الإنجازات التي تحققت في العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران وباكستان خلال الأعوام الماضية، مؤكداً ضرورة استخدام وتجنيد كافة الطاقات لتعزيز التبادل الاقتصادي وإقامة قنوات مصرفية باعتبارها أهم آلية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودعا السفير الايراني حاكم المصرف المركزي الباكستاني الى تنفيذ الإتفاقية المصرفية الموقعة بين طهران واسلام آباد.

من جانبه، أعرب المسؤول الباكستاني، خلال اللقاء، عن رغبة بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران، معلناً عقد جلسة لتبيين الأمور للمصارف الباكستانية وحثها على المشاركة في تنفيذ الإتفاقية المصرفية خلال الأسابيع المقبلة. واعتبر عقد اجتماع مشترك بين لجنتي المصارف بين البلدين بأنه سيسهم في تطوير التعاون المصرفي.

وفي السياق، دعا ممثلو وأعضاء غرفة التجارة المشتركة بين ايران وباكستان، السبت، الى رفع العقبات المصرفية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقد اجتماع مشترك بين أكثر من 30 من أعضاء غرفة التجارة المشتركة بحضور رئيس دائرة جمارك كويته محمد أشرف، ورئيس منظمة تطوير التجارة الباكستانية في شؤون الولايات أطلس خان، ومدير قسم المعلومات في جمرك كويته عرفان جاويد، لدراسة العقبات والمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال لتطوير التجارة مع ايران وايجاد آليات في هذه الغرفة لمعالجتها.

وقدم رئيس غرفة التجارة الباكستانية-الايرانية مساعد إتحاد غرف التجارة الباكستانية محمد نور زي، خلال هذا الاجتماع الذي حضره القنصل العام الايراني لدى باكستان محمد رفيعي، قدم شرحاً بشأن الإجراءات المنجزة لتعزيز التجارة مع ايران خلال العام المنصرم بما في ذلك زيارة وفد مكون من 40 من أعضاء الغرفة الى مدن طهران ومشهد وبجنورد وزاهدان في ايران وإبرام إتفاقيات مع غرف هذه المدن.

وأكد نور زي على ضرورة إقامة قنوات مصرفية بين باكستان وايران على وجه السرعة، معتبراً فقدان تسيير رحلات جوية بين كويته وايران بأنه من المشاكل التجارية المتبادلة بين البلدين. وصرح: ان هذه الغرفة ستبعث رسالة الى رئيس الوزراء والوزارات الباكستانية المعنية قريباً لشرح المشاكل التجارية التي يواجهها رجال الأعمال وستدعو الحكومة لمعالجتها.

من جانبه، شرح القنصل العام الايراني، خلال اللقاء، المشاكل التي يواجهها البلدان للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية، مؤكداً ضرورة تفعيل الأسواق الحدودية وافتتاح معبري (بيشين) و(ريمدان) الجديدين ورفع القيود الجديدة المفروضة من قبل وزارة التجارة الباكستانية بشأن تصدير السلع الايرانية الى باكستان.

وأكد رفيعي على ضرورة خفض الضرائب الجمركية ومنع تهريب السلع والوقود لزيادة العائدات الجمركية وتعزيز حجم التجارة الشرعية. كما دعا التجار ورجال الأعمال والمسؤولين الباكستانيين الى إزالة مشاكل التجار الايرانيين بما في ذلك إطالة عملية أخذ تأشيرة الدخول.