وخلال الإجتماع الذي عقد يوم السبت، اعتبر حاكم مدينة تايباد الحدودية، حسين شرافتي راد، إن الإجتماع يأتي بهدف تعزيز التفاهم بين الجانبين، مشدداً على ضرورة تسريع عمليات التصدير من إيران إلى أفغانستان. وأشار شرافتي راد إلى أن ثلث حاجة الأسواق الأفغانية يؤمن عبر منفذ دوغارون الحدودي وإن 57 بالمائة من الصادرات التي تقوم بها محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) تمر عبر هذا المنفذ الحدودي. واعتبر ان تطوير العلاقات بين محافظة خراسان الرضوية ودول الجوار يعود إلى المشتركات القائمة ويصب في صالح الجانبين ويسهم في تنمية المحافظة.

من جانبه، أشار مدير عام الشؤون الإقتصادية والمالية في محافظة هرات الأفغانية، أحمد شعيب معصومي، إلى الخطوات الجيدة التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة على صعيد تطوير العلاقات والتعاون الإقتصادي بين إيران وأفغانستان، لافتاً إلى التجارب الجيدة التي حصلت عليها حكومة أفغانستان خلال العمل مع الحكومة الإيرانية. وأضاف: انه منذ بداية العام الايراني الجاري ولحد الآن تم ترانزيت أكثر من 740 ألف طن من أنواع السلع الايرانية الى أفغانستان في إطار 38 ألف شاحنة، مما يدل على رغبة الشعب الأفغاني بالسلع والمنتجات الايرانية.

وشدد معصومي على المشتركات الثقافية القائمة بين إيران وأفغانستان ودورها في تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين.