أعلن رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الايرانية، عن تخطي الاستثمارات الأجنبية الموظفة بسوق الأسهم 20 تريليون ريال (أكثر من 571 مليون دولار)، غالبيتها بعد سريان الإتفاق النووي يناير/ كانون الثاني 2015.

وأوضح شابور محمدي، الأحد، ان من المقرر إجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق المال الايرانية والتوجه نحو العالمية. وأضاف: ان تحقيق العالمية يتطلب الانضمام لمؤسسات دولية مثل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (ايسكو)، التي تتبوأ ايران صفة عضو مراقب فيها حالياً. وأكد ان منظمة البورصة الايرانية تتابع طرح معلومات سوق الأسهم على المواقع العالمية، وأن المركز المالي الايراني قد اتخذ خطوات كثيرة بهذا الاتجاه.