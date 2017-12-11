  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208858 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: اقتصاد  
تدشين خط جديد لنقل الغاز الإيراني إلى العراق

تدشين خط جديد لنقل الغاز الإيراني إلى العراق

أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، حميد رضا عراقي، إن خط الأنبوب الوطني السادس لنقل الغاز وإلى جانب تغطيته حاجة المناطق الغربية والشمالية الغربية في البلاد للغاز، سوف يهيأ لتصدير الغاز إلى العراق أيضاً.
وفي تصريح له يوم السبت، قال عراقي: ان خط أنبوب الغاز الوطني السادس الذي سيدشن خلال الشهر الميلادي القادم يأتي في إطار الخطة التنموية الخامسة في البلاد ويعتبر من الخطوط الاستراتيجية، حيث يبلغ طوله ألفاً و200 كيلومتر، مشيراً إلى أن هذا خط الأنبوب سوف ينقل الغاز المنتج في منطقة عسلوية (جنوب) بحجم 110 ملايين متر مكعب يومياً إلى المحافظات الغربية والشمالية الغربية، وبالتالي يمكن تصدير الغاز إلى العراق عبر طريق منطقتي (شلمجة) و(نفت شهر) الحدويتين.
يذكر أن هدف إيران من تطوير خطوط أنابيب نقل الغاز إلى جانب تزويد المحافظات النائية تهيئة الأرضية اللازمة لتصدير الغاز إلى خارج البلاد خاصة وإن إيران تملك أكبر احتياطات الغاز في العالم ويمكنها أن تكون أيضاً من أكبر مصدري الغاز إلى العالم.
ويبلغ حجم صادرات الغاز الإيراني إلى العراق 7 إلى 15 مليون مترمكعب يومياً. وفي حال بدأت عملية تصدير الغاز إلى مدينة البصرة العراقية، فان حجم صادرات الغاز الإيراني سيبلغ نحو 40 مليون مترمكعب يومياً.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5868 sec