قال حفيد الامام الخميني(رض) حجة الاسلام السيد حسن خميني ان نقل السفارة الامريكية الى بيت المقدس شكّل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان؛ مضيفا ان ايران ستبادر وبكل قوة الى الدفاع الشامل عن تطلعات القدس الشريف.

وجاء في بيان صدر بالمناسبة عن حجة الاسلام حسن خميني، ان الاجراء اللاانساني والمتهور لرئيس الجمهورية الامريكي بنقل سفارة هذا البلد الى القدس العزيزة يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان ومواجهة المسلمين والمنادين بالسلام جميعا.

ولفت سادن روضة الامام الخميني (رض) الى ان ترامب وبقراره الوهمي وغير الحكيم هذا، عمد فضلا عن نقض المعاهدات الدولية، الى معارضة كافة الشعارات الامريكية في الدفاع عن السلام والحقوق الانسان.

وحذر البيان الصادر عن حجة الاسلام حسن خميني، من ان السكوت على هذا الاجراء البغيض سيفسح المجال امام تنفيذ مؤامرات الكيان الصهيوني.

واكد البيان على ان هوية العالم الاسلامي وجميع الدول والامم المسلمة مرهونة بالقضية الفلسطينية والقدس العزيزة؛ مضيفا ان الحقيقة هي التي اشار اليها الامام الخميني الراحل (رضوان الله تعالى عليه) قبل 35 عاما ، حيث قال سماحته ان قضية فلسطين ليست قضية شخصية او تعود الى دولة او قضية اسلامية في زمن معين وانما حدث يخص اتباع الديانات السماوية في العالم والمؤمنين على مرّ العصور الماضية والحال والمستقبل ومنذ اليوم الذي انشئ فيه المسجد الاقصى حتى اللحظة التي تدور فيها الكرة الارضية.

وشدد البيان على ان جيمع ابناء الامة الاسلامية والدول المسلمة تقف اليوم امام اختبار هام ومحتوم؛ حيث لا يوجد سبيل غير صمود جميع الدول الاسلامية والتنديد واسع النطاق من قبل المسلمين عامة وفي كافة انحاد العالم دفاعا عن مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي الختام اكد حجة الاسلام حسن خميني قائلا، انه بطبيعة الحال فإن ايران الاسلامية المقتدرة ستعمد من خلال اتباع تعاليم الامام الراحل (رض) وتحت لواء قائد الثورة الاسلامية الى تحرير القدس والدفاع الشامل عن تطلعاتها، وان النصر الالهي سيتحقق بفضل الباري تعالى ومقاومة الامة الاسلامية.