الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا دعى نحو عشرين مليون فنزويلي إلى انتخاب رؤساء بلدياتهم، يوم الأحد، في اقتراع يبدو الرئيس نيكولاس مادورو شبه واثق من الفوز فيه في مواجهة معارضة مشرذمة، قبل ان يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية العام المقبل.