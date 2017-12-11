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|رقم الخبر: 208855
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017
|الوقت: 18:14
|الاقسام: دوليات
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الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا
دعى نحو عشرين مليون فنزويلي إلى انتخاب رؤساء بلدياتهم، يوم الأحد، في اقتراع يبدو الرئيس نيكولاس مادورو شبه واثق من الفوز فيه في مواجهة معارضة مشرذمة، قبل ان يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية العام المقبل.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج الأولية بين الساعة 22,00 ومنتصف ليل الأحد الاثنين. وبعد ثلاثة أشهر من التظاهرات التي قتل خلالها 125 شخصا في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة.
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