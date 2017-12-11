  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208855 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا

الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا

دعى نحو عشرين مليون فنزويلي إلى انتخاب رؤساء بلدياتهم، يوم الأحد، في اقتراع يبدو الرئيس نيكولاس مادورو شبه واثق من الفوز فيه في مواجهة معارضة مشرذمة، قبل ان يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية العام المقبل.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج الأولية بين الساعة 22,00 ومنتصف ليل الأحد الاثنين. وبعد ثلاثة أشهر من التظاهرات التي قتل خلالها 125 شخصا في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec