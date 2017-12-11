صرح وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الايرانية، ان التعاون بين الدول الإسلامية مثلما بين ايران وتركيا والذي أدى الى هزيمة داعش في سوريا والعراق، من شأنه ان يستمر لإحباط المؤامرات الأخرى، مشيرا الى ان التعاون الامني بين طهران وانقرة على الصعيد الاقليمي حقق نجاحات جيدة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، سليمان سويلو، أشار عبدالرضا رحماني فضلي الى دخول الاتفاقية الامنية بين ايران وتركيا حيز التنفيذ، لافتا الى ان من محاور مباحثاته مع نظيره التركي: الارهاب وتهريب السلع والمخدرات وكذلك تهريب البشر.

وأضاف: تقرر في الاجتماع القادم، ان تعقد لجنة امنية مشتركة بين البلدين في تركيا، وان يتم خلالها تحديد خارطة طريق في هذا المجال، لننفذ الجدول الزمني الذي تضعه اللجنة.

وتابع: ان لدى ايران وتركيا موضوعات مشتركة، فقد تمكن البلدان من خلال التعاون الامني بينهما على الصعيد الاقليمي أن يحققا نجاحات جيدة.

وأوضح رحماني فضلي ان ايران وتركيا بصدد بسط الأمن على الحدود المشتركة والتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات الامنية، وقال: ان التعاون بين البلدين من شأنه ان يكون أساسا لتعزيز التعاون الامني والاقتصادي والسياسي والتجاري وإرساء أسس السلام والامن في المنطقة بشكل مستدام.

وتابع: سنواصل هكذا اجتماعات بشكل مشترك حتى الوصول الى النتيجة المطلوبة، والمهم هو توفر الإرادة لدى البلدين للقيام بهكذا مباحثات والاتفاقات التي سنبرمها.

وأكمل: ان أعداء الإسلام يثيرون الفتن باستمرار، ومن خلال التعاون بين الدول الإسلامية مثلما بين ايران وتركيا والذي أدى الى هزيمة داعش في سوريا والعراق، من شأنه ان يستمر لإحباط المؤامرات الأخرى.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي أهمية اجتماعه مع وزير الداخلية الإيراني في تحقيق التعايش السلمي وتوفير امن المنطقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجال الأمني.

وأضاف سليمان سويلو ان الجانبين بحثا مختلف المواضيع بما فيها الإرهاب وصولا الى تهريب المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، وتم تقييم سبل التعاون في هذا المجال، من اجل التوصل الى النتائج المطلوبة.