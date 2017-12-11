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رقم الخبر: 208853 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
دعوات في أوكرانيا لتفتيت روسيا

دعوات في أوكرانيا لتفتيت روسيا

تحدث نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا في أوكرانيا غيورغي توكا، عن النهج السياسي الذي يجب أن تختاره سلطات كييف في العلاقات مع موسكو.

 وأشار نائب الوزير في حديث لبوابة غلافريد "بالإنترنت إلى أنه لا يؤمن بمفهوم "الشعوب الشقيقة"  و "الحب بين الأخوة" وغير ذلك من "التفاهات".  وأضاف أن العلاقات بين بلاده وروسيا يجب أن تقوم على أساس البراغماتية. وقال: "لكن سياسيا في المستقبل، ستبقى روسيا عدو أوكرانيا المستقلة، لذلك فإن مهمتنا يجب أن تكمن في السعي إلى تقسيم روسيا إلى أجزاء".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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