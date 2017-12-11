  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208852 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
المحاضرون في الجامعات الكينية ينهون إضرابا

المحاضرون في الجامعات الكينية ينهون إضرابا

أنهى المحاضرون في الجامعات العامة بكينيا إضرابا يوم السبت بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن المرتبات وقضايا أخرى وذلك حسبما قال بيان صادر عن اتحاد المحاضرين.

وأضرب المحاضرون عن العمل في بداية نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على تقاعس الحكومة عن تنفيذ اتفاق أُبرم في مارس آذار لزيادة المرتبات وبدل السكن. وقال المحاضرون في بيانهم إنهم توصلوا لاتفاق واسع مع الحكومة بشأن سلسلة من القضايا من بينها إجراء مفاوضات لزيادة الرواتب وتسوية المعاشات المعلقة والتعهد بعدم المساس بأي شخص.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5245 sec