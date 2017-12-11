أنهى المحاضرون في الجامعات العامة بكينيا إضرابا يوم السبت بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن المرتبات وقضايا أخرى وذلك حسبما قال بيان صادر عن اتحاد المحاضرين.

وأضرب المحاضرون عن العمل في بداية نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على تقاعس الحكومة عن تنفيذ اتفاق أُبرم في مارس آذار لزيادة المرتبات وبدل السكن. وقال المحاضرون في بيانهم إنهم توصلوا لاتفاق واسع مع الحكومة بشأن سلسلة من القضايا من بينها إجراء مفاوضات لزيادة الرواتب وتسوية المعاشات المعلقة والتعهد بعدم المساس بأي شخص.