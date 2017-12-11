رفض كبار أعضاء التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، رؤية "الولايات الأوروبية المتحدة" التي طرحها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يأمل تكتل ميركل تشكيل حكومة ائتلافية معه.

وقال مارتن شولتس، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الخميس إن حزبه لن يحصل على الدعم إلا بطرح رؤية واضحة لأوروبا، ودعا إلى إقامة الولايات الأوروبية المتحدة بحلول عام 2025.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد حقق أسوأ نتائج له خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سبتمبر.

وخسر التيار المحافظ بزعامة ميركل ناخبين لصالح اليمين المتطرف، بسبب سياسته الليبرالية الخاصة بالهجرة، ويريد أن يوافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي على إقامة تحالف معه بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين أصغر.

ومن المقرر بدء المباحثات الخاصة بالإبقاء على الائتلاف بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يحكم ألمانيا منذ عام 2013 الأربعاء، لكن من المتوقع على ما يبدو حدوث صدام بين الحزبين بشأن قضية أوروبا التي من المرجح أن تلعب دورا رئيسيا في المحادثات.

وقال السياسي المحافظ البارز فولكر كودر إن اقتراح شولتز الخاص بأوروبا يشكل "خطرا على الاتحاد الأوروبي وعلى موافقة المواطنين على أوروبا".

وقال بيتر التمير كبير موظفي المستشارية الألمانية إن هذه الفكرة، لا سيما إطارها الزمني، غير واقعية.

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة إمنيد لحساب صحيفة بيلد أن أقل من ثلث الألمان أو 30 في المئة يؤيدون فكرة شولتس في الوقت الذي يرفضها نصف الألمان تقريبا بنسبة 48 في المئة.