من المقرر أن يعرض فيلم الأنيميشن الإيراني «لست وحدي» (من تنها نيستم) في مهرجان تحدي الصوت والصورة السينمائي الدولي (Sound & Image Challenge International Festival) الذي يقام في منطقة ماكاو الصينية.

وعرض الفيلم الذي أخرجه أمين ملكوتي خواه كممثل للسينما الإيرانية في المهرجان السينمائي الذي تقام دورته الثامنة في الفترة ما بين 5 إلى 10 ديسمبر الجاري.

ويروي الفيلم القصير الذي تبلغ مدته 3 دقائق قصة شخص يحاول الدخول إلى إحدى الشبكات الإجتماعية وفتح حساب جديد يضطره إلى تصوير نفسه.