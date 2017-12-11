الفنان حميدرضا بيدقي يصمم ملصق فجر الـ 36 بالتزامن مع بدء عمل لجنة فرز الافلام في قسم سوق مهرجان فجر السينمائي الـ 36 ، ازيح الستار عن الملصق الدعائي للمهرجان بحضور محمدمهدي حيدريان مدير مؤسسة السينما، وابراهيم داروغة امين عام المهرجان، واعضاء لجنة فرز الافلام في قسم سوق المهرجان .