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|رقم الخبر: 208812
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017
|الوقت: 16:56
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفنان حميدرضا بيدقي يصمم ملصق فجر الـ 36
بالتزامن مع بدء عمل لجنة فرز الافلام في قسم سوق مهرجان فجر السينمائي الـ 36 ، ازيح الستار عن الملصق الدعائي للمهرجان بحضور محمدمهدي حيدريان مدير مؤسسة السينما، وابراهيم داروغة امين عام المهرجان، واعضاء لجنة فرز الافلام في قسم سوق المهرجان .
ويذكر ان لحمیدرضا بيدقي سابقة عمل في اربع دورات سابقة لمهرجان فجر وهو خريج كلية الفنون وحاصل على شهادة الماجستير في الانيميشن في كلية السينما والمسرح في جامعة الفنون وهو استاذ جامعي في مجال الجرافيك والتصوير.
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