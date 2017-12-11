استمرارا لتألقه عالميا، حصل الفيلم الانيمشني الايراني «الخلاص من الجنة» (رهايي از بهشت) للمخرج علي نوري اسكويي على جائزة افضل انيميشن طويل من مهرجان «انيميشن ستوديو» الامريكي.

واقيمت الدورة الاولى من المهرجان مؤخرا في ولاية كاليفورنيا الاميركية بمشاركة افلام مستقلة من مختلف البلدان.

وكان الفيلم قد شارك في عدد كبير من المهرجانات العالمية وفاز بمجموعة من الجوائز اهمها جائزة افضل انيميشن من مهرجان الافلام الدولي في فنزويلا وجائزة افضل فيلم من مهرجان «آكوليد» الدولي للافلام في امريكا .

وحصل الفيلم ايضا على جائزة من سوق مهرجان «كان» السينمائي لهذه السنة.

«الخلاص من الجنة» من تأليف مجيد اسودكان وانتاج علي نوري اسكوئي وسيد وحيد عليائي، والف موسيقاه محمد رضا عليقلي.

يروي الفيلم سيرة الشهيد مصطفى جمران، وتدور احداثه بين ايران ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، ويسلط الضوء على ثلاث مراحل من حياة الشهيد جمران انطلاقاً من اميركا، مروراً بلبنان وانتهاءً بإيران واحداث الحرب المفروضة.