  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208810 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: ثقافة وفن  
فرهاد أصلاني يشارك في انتاج «أزرق بلون السماء»

فرهاد أصلاني يشارك في انتاج «أزرق بلون السماء»

انضمّ النجم التلفزيوني والسينمائي الإيراني «فرهاد أصلاني» إلى طاقم تمثيل تاريخ نادي «استقلال» الرياضي والذي حمل عنوان «أزرق بلون السماء» (آبي به رنك آسمان).

والفيلم من إخراج وإنتاج المخرج الإيراني «أمير رفيعي» الذي سبق له أن أخرج فيلما وثائقياً يتعلق بنادي «استقلال» الرياضي وحمل عنوان «أنا ناصر حجازي» (من ناصر حجازي).

وتحدث النجم فرهاد أصلاني عن مشاركته في الفيلم قائلا: إنّ حبّي لكافة المخضرمين ومحترفي كرة القدم في إيران، وخصوصا عظماء نادي استقلال الرياضي وعلى رأسهم ناصر حجازي دفعني للمشاركة في هذا الأثر الفني.

وتمنى أصلاني أن يكون هذا الفيلم أثراً خالداً ويؤثر تأثيرا كبيراً في بناء ثقافة تشجيع النوادي الرياضية، لأن دعم إنتاج هذا النوع من الأعمال يساعد في أن يتعرف شبابنا على ما بذله السابقون في سبيل تألق هذه الرياضة المحبوبة.

وقد سبق أصلاني في الإنضمام إلى الفيلم كل من همايون ارشادي وسيامك أنصاري.

ومن المقرر أن يقوم المنشد الإيراني المعروف «رضا يزداني» بإنشاد شارة النهاية للفيلم علما أن رواة العمل يسجلون أصواتهم في استديو يزداني الخاص أيضا.

وقد تولى تألف نص هذا الفيلم الوثائقي «خشايار الوند» ويقوم «رضا تاري وردي» بمونتاجه، كما يشارك في الفيلم أكثر من 70 شخصا من نجوم ومتألقي نادي استقلال المحبوب.

يذكر أن نادي استقلال أحد أشهر ناديين رياضيين في إيران وقد أسس عام 1945 في العاصمة طهران وحقق بطولات كثيرة على مستوى إيران وتصدر بطولة الدوري الممتاز فيها لأكثر من مرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0653 sec