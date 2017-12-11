والفيلم من إخراج وإنتاج المخرج الإيراني «أمير رفيعي» الذي سبق له أن أخرج فيلما وثائقياً يتعلق بنادي «استقلال» الرياضي وحمل عنوان «أنا ناصر حجازي» (من ناصر حجازي).

وتحدث النجم فرهاد أصلاني عن مشاركته في الفيلم قائلا: إنّ حبّي لكافة المخضرمين ومحترفي كرة القدم في إيران، وخصوصا عظماء نادي استقلال الرياضي وعلى رأسهم ناصر حجازي دفعني للمشاركة في هذا الأثر الفني.

وتمنى أصلاني أن يكون هذا الفيلم أثراً خالداً ويؤثر تأثيرا كبيراً في بناء ثقافة تشجيع النوادي الرياضية، لأن دعم إنتاج هذا النوع من الأعمال يساعد في أن يتعرف شبابنا على ما بذله السابقون في سبيل تألق هذه الرياضة المحبوبة.

وقد سبق أصلاني في الإنضمام إلى الفيلم كل من همايون ارشادي وسيامك أنصاري.

ومن المقرر أن يقوم المنشد الإيراني المعروف «رضا يزداني» بإنشاد شارة النهاية للفيلم علما أن رواة العمل يسجلون أصواتهم في استديو يزداني الخاص أيضا.

وقد تولى تألف نص هذا الفيلم الوثائقي «خشايار الوند» ويقوم «رضا تاري وردي» بمونتاجه، كما يشارك في الفيلم أكثر من 70 شخصا من نجوم ومتألقي نادي استقلال المحبوب.

يذكر أن نادي استقلال أحد أشهر ناديين رياضيين في إيران وقد أسس عام 1945 في العاصمة طهران وحقق بطولات كثيرة على مستوى إيران وتصدر بطولة الدوري الممتاز فيها لأكثر من مرة.