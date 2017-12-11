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|رقم الخبر: 208808
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017
|الوقت: 16:55
|الاقسام: ثقافة وفن
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كاريكاتير صحيفة تايمز.. ترامب قاتل حمامة السلام
اعتبرت صحيفة تايمز وعبر رسم كاريكاتيري، اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ«اسرائيل»، نهاية لمفاوضات «السلام» بين الكيان المحتل والفلسطينيين.
ونشرت الصحيفة البریطانية في عددها الصادر يوم السبت كاريكاتيراً يظهر فيه ترامب وهو یقتل «حمامة السلام» بضربها بحائط الندبة المزعوم وهو يعتمر قبعة يهودية.
هذا ونددت الكثير من الدول والشعوب الاسلامية والعربية بقرار ترامب واعتبرته بمثابة اعلان حرب ضد المسلمين والفلسطينيين.
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