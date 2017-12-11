اعتبرت صحيفة تايمز وعبر رسم كاريكاتيري، اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ«اسرائيل»، نهاية لمفاوضات «السلام» بين الكيان المحتل والفلسطينيين.

ونشرت الصحيفة البریطانية في عددها الصادر يوم السبت كاريكاتيراً يظهر فيه ترامب وهو یقتل «حمامة السلام» بضربها بحائط الندبة المزعوم وهو يعتمر قبعة يهودية.

هذا ونددت الكثير من الدول والشعوب الاسلامية والعربية بقرار ترامب واعتبرته بمثابة اعلان حرب ضد المسلمين والفلسطينيين.