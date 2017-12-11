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رقم الخبر: 208807 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: ثقافة وفن  
جديد المكتبات الايرانية.. «الضيف» رواية معلم عاشق للسفر

جديد المكتبات الايرانية.. «الضيف» رواية معلم عاشق للسفر

أصدرت دار «هيلا» للنشر والطباعة رواية جديدة للكاتب الايراني «احمد درخشان» تحت عنوان «الضيف» تتناول قصة معلم يحب السفر ويصل إلى قرية بعيدة وغريبة.

أن رواية «الضيف» للكاتب الايراني «احمد درخشان» نشرت مؤخراً في دار «هيرلا» للنشر والطباعة وهي الرواية الأولى للكاتب بعد مجموعتين قصصيتين.

وتروي «الضيف» أحداث رحلة معلم شاب محب للسفر يصل إلى قرية ويستقر فيها خمس سنوات يرى فيها أحداث عجيبة ومع ذلك يتمكن من الاستمرار.

تشتمل الرواية على إحدى عشر فصلا مستهلةً باقتباس عبارة من «ابو المعالي نصرالله المنشي» كاتب كليلة ودمنة تقول: (كل من أراد أن يسير السفن على البر والفرس في البحر فأنه يضحك على نفسه).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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