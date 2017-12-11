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|رقم الخبر: 208804
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017
|الوقت: 16:29
|الاقسام: ثقافة وفن
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برعایة المستشاریة الثقافیة الإیرانیة..
تنظیم مؤتمر الوحدة الإسلامیة في السنغال
ستنظم المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی السنغال مؤتمر الوحدة الإسلامیة في دورته الثانیة تحت عنوان «دور الوحدة الإسلامیة في خلق عالم بلا عنف».
ان المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی السنغال أعلنت أنها ستنظم الأربعاء القادم 13 ديسمبر / كانون الأول الجاري مؤتمراً وحدویاً عنوانه «دور الوحدة الإسلامیة في خلق عالم بلا عنف» بالتعاون مع إتحاد «نبي اللهي» في جامع الرباني في داکار.
ومن المقرر أن یشارك في هذا الحفل عدد من ممثلي الطرق الصوفیة، وزعماء المجتمع الشیعي، وعدد من الوجوه السیاسیة والثقافیة والأکادیمیة هناك.
وستشارك فرقة «میعاد» الايرانية للإنشاد الدیني في هذا المؤتمر بدعوة من المركز الدولي للتبليغ التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في ایران.
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