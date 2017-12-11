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رقم الخبر: 208802 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: سياحة  
ايران تحتضن أول (ميني ورلد) في الشرق الاوسط
بعد اليابان وبلجيكا والصين

ايران تحتضن أول (ميني ورلد) في الشرق الاوسط

من المقرر ان تحتضن مدينة ملاير في محافظة همدان (غربي ايران) أول «ميني ورلد» في الشرق الأوسط ورابعها على المستوى العالمي بعد اليابان وبلجيكا والصين حيث تقام فيها أشهر معالم العالم على أرض مساحتها 46 هكتارا.

وبحسب موقع IFP الخبري فان بناء هذه المدينة العالمية الصغيرة سيكون على نمط مدينة المعالم في بروكسل وستحتوي على 138 معلما تاريخيا 15 منها عالميا والباقي وطنيا .

ومن المعالم العالمية التي ستبنى في «ميني ورلد»، برج ايفل والاهرام الثلاثة وتاج محل في الهند .

وأما المعالم الايرانية فسيتم محاكاة برسبوليس (تخت جمشيد) ومقبرة حافظ وبرج آزادي (الحرية) ومقبرة بابا طاهر التاريخية في هذه المدينة العالمية الصغيرة.

من المتوقع ان يمكّن هذا المشروع الضخم المواطنين والسياح من زيارة معالم ايران والعالم عن قرب وبأبعاد أصغر.

 

همدانهمدان
همدانهمدان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ IFP
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