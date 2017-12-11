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رقم الخبر: 208799 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: رياضة  
لوماتشينكو يهزم ريجوندو ويحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية

لوماتشينكو يهزم ريجوندو ويحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية

احتفظ الملاكم الأوكراني فاسيل لوماتشينكو بلقب وزن فوق الريشة لمنظمة الملاكمة العالمية بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة على منافسه الأمريكي جويرمو ريجوندو في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك ليل السبت.

وهذه هي الهزيمة الأولى للملاكم الأمريكي المولود في كوبا منذ تحوله للاحتراف.

وانتهت المباراة التي جمعت بين بطلين أولمبيين بصورة غير متوقعة عندما أبلغ ريجوندو الحكم أنه لا يرغب في الاستمرار بسبب إصابة في الرسغ واليد قبل بداية الجولة السابعة.

وكان جميع قضاة المباراة الثلاثة أجمعوا على تفوق الملاكم الأوكراني حتى انسحاب منافسه من المباراة وسط خيبة أمل الجمهور لتصبح هذه رابع مباراة على التوالي للملاكم الفائز ينسحب فيها منافسه قبل النهاية.

وبهذا ينجح لوماتشينكو (29 عاما)، الذي رشحته التوقعات قبل المباراة للفوز، في الدفاع عن اللقب للمرة الرابعة ويحقق انتصاره العاشر مقابل هزيمة واحدة.

أما ريجوندو (37 عاما) والذي حذره الحكم غير مرة بسبب مخالفة اللوائح فبدأ بالشكوى لمدربه من ألم في اليد اليسرى والرسغ في الجولة الثالثة.

وقال لوماتشينكو الذي فاز بذهبيتين أولمبيتين في بكين 2008 ولندن 2012 للصحفيين بعد الانتصار ”هذا ليس وزنه ومن ثم فإنه ليس بفوز كبير بالنسبة لي.. رغم أنه مقاتل جيد وصاحب مهارات عالية لكني نجحت في التعامل مع أسلوبه“.

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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