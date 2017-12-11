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رقم الخبر: 208798 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: رياضة  
مروى العامري: تتويجي بالمشعل الأولمبي سيزيدني إصرارا على النجاح

مروى العامري: تتويجي بالمشعل الأولمبي سيزيدني إصرارا على النجاح

عبرت المصارعة التونسية والبطلة الأولمبية والعالمية مروى العامري، عن سعادتها الكبيرة بتتويجها بالمشعل الأولمبي في مسابقة الامتياز الرياضي للسيدات في الرياضة الفردية، والتي تنظمها اللجنة الأولمبية التونسية سنويا.

وقالت العامري: "الأكيد أن فوزي بهذه الجائزة سيزيدني إصرارا على مواصلة مشواري على أعلى مستوى ومضاعفة العمل من أجل إهداء تونس تتويجات جديدة وتشريف رايتها في المحافل الدولية والعالمية".

وأضافت "أشكر كل من صوّت لي وكل المشرفين على هذه المسابقة، واللجنة الأولمبية التونسية وعلى رأسها نحرز بوصيان لإتاحتها لنا الفرصة لملاقاة أبطال تونس في مختلف الاختصاصات في هذا الموعد المتميز".

وتجدر الإشارة إلى أن تتويج مروى العامري بالمشعل الأولمبي لسنة 2017 جاء باستحقاق كبير باعتبار إنجازها اللافت الذي سجلته خلال هذا العام، حيث إنها الرياضية الوحيدة التي لم تنهزم على الصعيد الدولي منذ أولمبياد ريو 2016، وتوجت موسمها الرائع بميدالية فضية في بطولة العالم بباريس هي الأولى من نوعها للمصارعة التونسية والعربية والأفريقية".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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