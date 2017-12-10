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رقم الخبر: 208785 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
ضبط نحو طن من المخدرات واعتقال مهربين جنوب شرق البلاد

ضبط نحو طن من المخدرات واعتقال مهربين جنوب شرق البلاد

اعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان/ جنوب شرق ايران/ العميد محمد قنبري عن ضبط طن و 59 كيلوغراما واعتقال ثلاثة مهربين في جنوب شرق ايران.
وقال رجال الشرطة في منطقتي مهرستان وسراوان بالمحافظة نجحوا في كشف عصابة كبيرة كانت تعتزم استخدام السيارات الخاصة بالمناطق الوعرة بهدف نقل المخدرات الى المنطقة.
واضاف، انه بعد اسابيع من عمليات الرصد والرقابة على طرق تنقل اعضاء هذه العصابة نجح رجال الشرطة في كشف سيارات المهربين واعتقال ثلاثة منهم وضبط سياراتين وطنا و 59 كيلوغراما من المخدرات في اعقاب اشتباكات معهم.
وتابع: انه بفضل السيطرة المعلوماتية لقوات الشرطة في جميع مناطق المحافظة فان تجار المخدرات والمتلاعبين بالامن والنظام لن ينعموا بالامن مطلقا.
ويشار الى ان محافظة سيستان وبلوشستان تضم 19 قضاءً هي زاهدان، زابل، زهك، هامون، هيرمند، نيمروز، خاش، ايرانشهر، سراوان، نيكشهر، ميرجاوه، قصرقند، فنوج، مهرستان، سيب و سوران، دلكان، سرباز، كنارك و جابهار ويبلغ عدد سكانها مليونين و 775 الف نسمة وتعد من المحافظات ذات المساحة الكبيرة في ايران وتحاذي افغانستان و باكستان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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