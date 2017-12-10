أعلن عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي كاظم جلالي بان اجتماع ترويكا برلمانات الدول الاسلامية المؤلف من الدول الثلاث ايران والعراق ومالي بمعية لجنة فلسطين في الاتحاد سيعقد في طهران يوم 19 كانون الاول / ديسمبر الجاري.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" دان جلالي القرار الاخير للرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال، انه وفيما يتعلق بموقف ايران تجاه هذا الموضوع ينبغي القول بان اجتماع البرلمانات الاسلامية سيعقد في طهران نهاية الشهر الجاري.

واضاف، من الطبيعي في ضوء الاجواء الجديدة الحاصلة سيكون القدس وتحرير القدس شعار الاجتماع الذي يشارك فيه رؤساء برلمانات الدول الاسلامية.

واوضح بان اجتماع الترويكا سيكون تمهيدا لاجتماع برلمانات الدول الاسلامية في طهران.

واكد جلالي بان برلمانات الدول الاسلامية ستتخذ بالتاكيد خلال هذين الاجتماعين المهمين الاجراءات اللازمة تجاه الخطوة التي اقدم عليها الرئيس الاميركي خاصة وان رئاسة اتحاد البرلمانات الاسلامي ستنتقل الى ايران بعد شهر.

واشار الى ان الفرصة ستتوفر لايران من خلال رئاستها لاتحاد البرلمانات الاسلامي لإجراء التنسيقات اللازمة بهذا الخصوص.