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رقم الخبر: 208783 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: سياحة  
دخول الاجانب دون تأشيرة لمنطقة "اروند" الحرة بمحافظة خوزستان

دخول الاجانب دون تأشيرة لمنطقة "اروند" الحرة بمحافظة خوزستان

أعلن المدير التنفيذي لمنطقة أروند التجارية الحرة الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، عن تطبيق قرار السماح للاجانب بدخول المنطقة دون تأشيرة.
وأوضح اسماعيل زماني أن وثيقة قرار دخول الاجانب للمنطقة الحدودية مع العراق دون تأشيرة، سيزاح الستار عنها رسميا بحضور اسحاق جهانغيري النائب الاول للرئيس الايراني الاثنين المقبل.
وبين زماني أن الزوار الاجانب بامكانهم دخول المنطقة الحرة والاقامة بمدينتي "آبادان" و"خرمشهر".
وأشار المدير التنفيذي الى بناء عدة فنادق عالمية في منطقة "اروند" الحرة بهدف تطوير السياحة في المنطقة مؤكدا أن الديناميكية الاقتصادية وتسريع وتيرة خلق فرص العمل والحركة النقدية، مرهونة باجتذاب القدر الاكبر من السواح ومشاركة أهالي مدينتي آبادان وخرمشهر بهذا الشأن.
ولفت الى تصميم تطبيق الالكتروني ( ابليكيشن) خاص بالمنطقة الحرة بهدف وصول السواح للاماكن السياحية والاسواق وتعريفهم بالقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرا الى أن السياح باستطاعتهم السفر لمنطقة اروند التجارية الحرة عبر مركباتهم الشخصية والتجول فيها بدءا من 11 شباط /فبراير المقبل.
وبين زماني أن دخول المنطقة التجارية متاح عبر 3 منافذ من البر والبحر والجو،وأن تطبيق قرار الغاء تأشيرات الدخول تبعه تدفق 971 سائحا من العراق في الليلتين الماضيتين عبر معبر "شلمجه" الحدودي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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