  • الأحد ٢١ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208782 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
محكمة الثورة تصدر حكما غيابيا بالسجن على مدير "بنك ملي" الهارب

محكمة الثورة تصدر حكما غيابيا بالسجن على مدير "بنك ملي" الهارب

اصدرت محكمة الثورة بطهران حكما غيابيا على "محمود رضا خاوري" المدير السابق لـ "بنك ملي" (المصرف الوطني الايراني) الهارب والمقيم حاليا في كندا، بالسجن لمدة طويلة بعد ادانته بالاخلال بالاقتصاد الوطني.
وافادت وكالة مهر للأنباء انه بعد مرور 6 سنوات على هروب المدير السابق لمدير "بنك ملي" الى كندا، تم اصدار الحكم عليه في محاكمة غيابية، وحسب لائحة التهم التي اصدرها الادعاء بطهران فان خاوري ادين بتهمة الاخلال بالنظام الاقتصادي والنقدي والمصرفي في البلاد.
وقال رئيس محكمة الثورة "موسى غضنفري" في تصريح لمراسلة وكالة مهر للأنباء : ان خاوري وجهت له اربع اتهامات وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة وغرامة مالية واعادة الاموال المختلسة.
ولم يكشف عن مدة السجن التي حكم عليها خاوري باعتباره حكما ابتدائيا لم يكتسب الصفة القطعية.
وحول شطب اسم خاوري من قائمة المطلوب القاء القبض عليهم في موقع الانتربول (الشرطة الدولية)، قال رئيس محكمة الثورة: نظرا الى ان هذا الشخص تمت ادانته في محكمة ايرانية، فستكون متابعة قضيته اسهل على الصعيد الدولي، لان وضعه تحول من متهم الى مدان.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0855 sec