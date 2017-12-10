  • الأحد ٢١ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208780 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: محليات  
الجيش: خطوة أمريكا فضيحة وعار لحماة الارهابيين المهزومين في العراق وسوريا

الجيش: خطوة أمريكا فضيحة وعار لحماة الارهابيين المهزومين في العراق وسوريا

أدان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مؤكدا ان هذه الخطوة هي افراز للمواقف المساومة للرجعية العربية.
واعتبر الجيش في بيان اصدره الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني من قبل ساسة البيت الابيض بانها فتنة جديدة تهدف الى طمس حقوق الشعب الفلسطيني المسلم والتغطية على الهزيمة المدوية لسياسات الاستكبار العالمي في المنطقة لاسيما هزيمة أياديه المتمثلة بجماعة داعش الارهابية في العراق وسوريا مؤكدا انهم يخططون لمؤامرة ومغامرة جادة ضد شعوب المنطقة.
واوضح البيان انه لاشك ان هذه العمل الاستفزازي وغير الحكيم للادارة الاميركية يعد انتهاكا صارخا لقرارات المنظمات الدولية وهو لايخدم السلام والاستقرار بالمنطقة ومن شانه تصعيد التوتر وتتحمل الادارة الاميركية والكيان الصهيوني السفاح تبعاته .
وعزا البيان خطوة الادارة الاميركية الى المواقف التساومية لبعض دولة الرجعية العربية مؤكدا ان القدس الشريف جزء لا يتجزأ من جسد العالم الاسلامي وان ذاكرة الرأي العام العالمي لا تنسى، من خلال هذه الخطوة، فضيحة وعار حماة الارهابيين المهزومين في العراق وسوريا ولاسيما اميركا والكيان الصهيوني وان النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المقاوم وقوات المقاومة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0778 sec