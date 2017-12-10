أدان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مؤكدا ان هذه الخطوة هي افراز للمواقف المساومة للرجعية العربية.

واعتبر الجيش في بيان اصدره الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني من قبل ساسة البيت الابيض بانها فتنة جديدة تهدف الى طمس حقوق الشعب الفلسطيني المسلم والتغطية على الهزيمة المدوية لسياسات الاستكبار العالمي في المنطقة لاسيما هزيمة أياديه المتمثلة بجماعة داعش الارهابية في العراق وسوريا مؤكدا انهم يخططون لمؤامرة ومغامرة جادة ضد شعوب المنطقة.

واوضح البيان انه لاشك ان هذه العمل الاستفزازي وغير الحكيم للادارة الاميركية يعد انتهاكا صارخا لقرارات المنظمات الدولية وهو لايخدم السلام والاستقرار بالمنطقة ومن شانه تصعيد التوتر وتتحمل الادارة الاميركية والكيان الصهيوني السفاح تبعاته .

وعزا البيان خطوة الادارة الاميركية الى المواقف التساومية لبعض دولة الرجعية العربية مؤكدا ان القدس الشريف جزء لا يتجزأ من جسد العالم الاسلامي وان ذاكرة الرأي العام العالمي لا تنسى، من خلال هذه الخطوة، فضيحة وعار حماة الارهابيين المهزومين في العراق وسوريا ولاسيما اميركا والكيان الصهيوني وان النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المقاوم وقوات المقاومة.