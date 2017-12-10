اصدر تكتل اميد ( امل) في مجلس الشورى الاسلامي بيانا طلب فيه من منظمة التعاون الاسلامي عقد اجتماع لبحث تداعيات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن المؤامرة المشؤومة على القدس المبارك.

وادان البيان قرار ترامب نقل السفارة الامريكية في عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس الشريف وجاء فيه ان حكام البيت الابيض اثبتوا للعالم مرة اخرى مدى عدائهم للاسلام وذلك باعترافهم بالقدس الشريف كعاصمة للكيان الصهيوني.

ووصف البيان قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بانه قرار استفزازي ومتهور ولن يساعد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسيفضح النوايا المشؤومة للادارة الاميركية ويزيد من عدم مصداقية اميركا لدى الاطراف التي مازالت تعتقد بسراب مفاوضات السلام وسيؤدي الى تأجيج مشاعر المسلمين وانطلاق انتفاضة جديدة وتشديد التطرف والتصرفات الغاضبة والعنيفة وان مسؤولية ذلك تتحمله اميركا والكيان الصهيوني.

بدورها نددت جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة بالخطوة الخبيثة بتعيين القدس عاصمة للكيان الصهيوني وقالت: إن على الرئيس الأمريكي أن يعلم إن هذه الخطوة ستؤدي الى أن توجه الأمواج البشرية الهادرة في العالم الإسلامي ضربة قاصمة للكيان الصهيوني.

وفي بيان لها اعتبرت جمعية مدرسي الحوزة العلمية بقم إن الغدة السرطانية المتمثلة في إسرائيل من خلال احتلال فلسطين لسنوات طويلة عرضت منطقة غرب آسيا للكثير من التحديات والنزاعات.

وأشار البيان الى أن الكيان القاتل للأطفال يسعى لإيجاد مخرج للمستقبل المظلم الذي يواجهه اي الإنهيار والإضمحلال الذي جاء نتيجة الهزائم المتلاحقة التي تعرض لها من قبل أبطال المقاومة الإسلامية.

واعتبر البيان إن الإستكبار العالمي والأنظمة المستبدة والرجعية في المنطقة لعبت دوراً خبيثاً في محاولة إنقاذ هذا الكيان الحقير من خلال شن حروب بالوكالة في المنطقة.

وشدد البيان على أن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الاولى وإن الواجب الشرعي يحتم على العالم الإسلامي أن يقدم دعمه لفلسطين ويجاهد من أجل تحرير القدس الشريف.

وأكد البيان: إننا نقول ما قاله الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه والذي أكد بأن إسرائيل ستزول عن الوجود ونؤكد ما قاله قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي مد ظله العالي أيضاً بإن فلسطين العزيزة سوف تتحرر بالتأكيد وسوف تحتفل المقاومة الإسلامية بهذا الإنتصار في القدس الشريف.