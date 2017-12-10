أكد المرجع الديني، آية الله حسين نوري همداني، أنه لولا الحضور الجماهيري (في ساحة الصراع ضد العدو الصهيوني) لكانت أميركا قد أعلنت القدس عاصمة للكيان الصهيوني منذ فترة طويلة.

وخلال استقباله جمعا من مسؤولي ممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية، أشار آية الله حسين نوري همداني الى ان الأعداء كانوا قد همشوا الإسلام، الا ان الإمام الخميني(رض) أعاد الإسلام الى مسرح الحياة، لذلك فإن الاستكبار العالمي استولى عليه الهلع من تيار الصحوة الإسلامية، وفي هذا المجال لابد من تشجيع الجماهير للتواجد في المجال.

ولفت آية الله نوري همداني الى انه لو لم يكن تواجد الشعب، لكانت أميركا باعتبارها مساندا للصهاينة، قد أعلنت القدس عاصمة للكيان الصهيوني منذ فترة طويلة. في حين اننا نبذل جهودنا لزعزعة جذورهم (الصهاينة) حتى القضاء عليهم، ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار، ان المشكلات الراهنة هي بسبب الصهاينة الذين يحاولون اختلاق جذور لهم للهيمنة على القدس.

بدوره أدان المرجع الديني آية الله مكارم ناصر شيرازي، في بيان، مؤامرة امريكا في اعلان القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، قائلا، يجب على مسلمي العالم في هذه الظروف الاتحاد لأن القدس حلقة الوصل بين الجميع ويجب الوقوف في وجه هذا العدوان السافر.

و قال آية الله مكارم ناصر شيرازي في هذا البيان ان قرار الحكومة الامريكية الاخير الذي يتعارض مع قرار مجلس الامن وجميع القوانين الدولية بشأن القدس واعلانها عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الامريكية إليها بعد 6 أشهر، سبب موجة كبيرة من الكراهية في انحاء العالم ودان القرار جميع مسلمي العالم والكثير من الشعوب الحرة والسياسيين.

وأضاف، توجد ملاحظتان مهمتان، الاولى، انه بعد هزيمة امريكا وحلفائها في العراق وسوريا وهزيمة مؤامراتهم الاخيرة في لبنان واليمن فكروا بفتنة جديدة لعلهم يتمكنوا من تعويض هزائمهم السابق عبرها لكن فكروا بشكل خاطىء لأن معارضي وحلفاء امريكا عارضوها في هذه الفتنة وستحل بهم هزيمة وفضيحة جديدة من خلال هذه الفتنة.

ولفت الى أن الملاحظة الثانية هي أن هذه الجريمة سببت فضيحة كبيرة لحلفاء أمريكا كالسعودية التي اختارت امريكا والكيان الصهيوني كصديق لها واليوم هم حائرون ولايعرفون ما سيقولون للمسلمين، كما ان هذا القرار عرقل مسار الاطراف التي تساوم اسرائيل وهذه فضيحة اخرى.