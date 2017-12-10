أعلن المغرب، الجمعة، أنه نظم عودة 235 من رعاياه الذين كانوا عالقين في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن هؤلاء المغاربة كانوا عالقين في مدينة الزوارة شمال غرب ليبيا. وهم مهاجرون غير شرعيون أرادوا الوصول إلى أوروبا، كما تفيد وسائل إعلام محلية.

ويتبين من صور وزعتها وسائل إعلام محلية أن طائرة للخطوط الملكية المغربية التي نقلتهم هبطت صباح الجمعة في الدار البيضاء، وفق "فرانس برس".

وأضافت الوزارة أنه جرى نقل المهاجرين العائدين بحافلات إلى منازلهم.