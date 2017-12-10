أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أن المملكة قامت بترحيل 30904 وافد، خلال حملة انطلقت في 16 نوفمبر الماضي حتى الخميس.

وقالت مصادر، إن السلطات رحلت 30 ألفا و904 وافدا، وأحالت 24 ألفا و432 لاستكمال حجوزات سفرهم، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وأضافت، أن إجمالي عدد الوافدين في كافة مناطق المملكة بلغ 171 ألفا و548 وافدا، كما ضبطت الحملة 1975 متسللا عبر الحدود، معظمهم يمنيون، وتم ترحيل 1585 منهم، بحسب البيان.

وأفادت الحملة السعودية بفرض عقوبات فورية بحق 20 ألفا و374 وافدا، وإحالة 22 ألفا و464 وافدا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فضلا عن إخضاع 14 ألفا و558 وافدا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.